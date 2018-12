Brandstiftung? Luxus-BMW steht nachts in der Lüdenscheider Oberstadt in Flammen

Lüdenscheid - War es Brandstiftung? Aus einem BMW der Oberklasse schlugen kurz vor Mitternacht Flammen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, brannte in der vergangenen Nacht an der Loher Straße in der Lüdenscheider Oberstadt ein 5er BMW.

Gegen 23.30 Uhr am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr über den Vorfall informiert. Die Feuerwehr Lüdenscheid löschte den Brand. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.