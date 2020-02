Brandstiftung: Von Kerzen in völlig zerstörter Wohnung keine Spur

Eine Frau steht wegen versuchten Mordes vor Gericht

+ © Klümper Nach einem Wohnhausbrand an der Düppelstraße muss sich eine Lüdenscheiderin wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes in zwei Fällen vor dem Schwurgericht verantworten. © Klümper

Lüdenscheid – Ob tatsächlich Kerzen die Ursache für das Feuer waren, bleibt ungewiss. Am dritten Prozesstag im Verfahren gegen eine 37-jährige Lüdenscheiderin, die sich nach einem Wohnhausbrand an der Düppelstraße wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes in zwei Fällen vor dem Schwurgericht verantworten muss, kamen am Montag unter anderem Feuerwehrleute und der Brandsachverständige zu Wort.