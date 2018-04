Brandstiftung im ehemaligen Sonneborn-Komplex an der Kalver Straße

Stapel aus Papier und Kartonagen in Brand gesetzt

+ © Lars Becker © Lars Becker

Lüdenscheid - Im ehemaligen Sonneborn-Komplex in Lüdenscheid an der Kalver Straße haben Unbekannte am Donnerstagmorgen einen Stapel aus Papier und Kartonagen in Brand gesetzt. Die Brandmeldeanlage löste aus, so dass die Beschäftigten der dort ansässigen Firma das Gebäude verlassen konnten. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand augenscheinlich kein Schaden. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.