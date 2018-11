Brandstiftung an der Bayernstraße: 75 Benzin-Behälter im Haus gefunden

Im Mai ging das Haus an der Lüdenscheider Bayernstraße in Flammen auf.

Lüdenscheid - Versuchter Heimtückemord, versuchte Brandstiftung mit Todesfolge und gefährliche Körperverletzung: An diesem Mittwoch beginnt der Prozess gegen ein Lüdenscheider Ehepaar. Es soll im Mai ein Wohnhaus an der Bayernstraße in Brand gesetzt haben. Die Klageschrift zeigt, wie skrupellos die Täter waren.

Versuchter Heimtückemord, versuchte Brandstiftung mit Todesfolge und gefährliche Körperverletzung – kurz vor Beginn des Prozesses gegen ein Ehepaar (32/28) aus Lüdenscheid werden erstmals Details darüber bekannt, wie der Hauptangeklagte Ende Mai das Feuer an der Bayernstraße gelegt und welches Tatmotiv ihn bewegt haben soll.

Seiner Ehefrau wird vorgeworfen, Beihilfe geleistet zu haben. In der Anklageschrift geht die Staatsanwaltschaft laut einer Mitteilung des Landgerichts davon aus, dass die Hausgrundstücke im Besitz der Eltern des Hauptangeklagten in die Zwangsverwaltung geraten waren. Der 32-Jährige, heißt es, habe sich entschlossen, Feuer zu legen – wohl, um vor einer drohenden Zwangsversteigerung Geld aus der Gebäudeversicherung für sich und seine Familie zu bekommen.

Doch hier spekulieren die Ermittler laut Landgericht allenfalls. Denn alternativ habe der Lüdenscheider auch als Alleinerbe des Anwesens in die Begünstigung kommen wollen. In beiden Fällen habe er aber nicht bedacht, dass eventuelle Versicherungssummen nicht an ihn, sondern an den Zwangsverwalter ausgezahlt worden wären.

So könnte die Tat ausgesehen haben

Als mögliches Motiv komme aber auch eine „Verärgerung über die Gesamtsituation der Familie“ in Betracht. Nach Überzeugung der Anklagebehörde hat sich das Tatgeschehen so abgespielt: Der Mann errichtete kleine Holzhaufen und deponierte an ihnen Propangasbehälter und Plastikflaschen mit Brandbeschleunigern. Laut Staatsanwaltschaft verteilte er außerdem 73,5 Liter Kraftstoff, portioniert auf 75 Behältnisse, die er teilweise mit Küchenpapier oder Kleidungsstücken miteinander verbunden hatte, am Tatort.

Wie es weiter in der Klageschrift heißt, legte der 32-Jährige dann an mindestens zehn Stellen in den beiden Wohnhäusern Feuer – in den Kellern, in den Dachgeschossen und im Hausflur eines der Gebäude. Einer der Brände erfasste durch eine Dachbodentür das Gebälk des Hauses. Zwei Verwandte des Angeklagten, die sich gerade auf dem Dachboden aufhielten, konnten sich nur durch Sprünge durch die brennende Tür retten.

Zur Tatzeit 27 schlafende Personen im Haus

Im Keller des benachbarten Hauses zündete der Hauptangeklagte nach Erkenntnissen der Ermittler außerdem Autoreifen und Holzscheite an, die unmittelbar unter einer Gasanlage lagerten, um eine Explosion auszulösen. Wie geplant, breiteten sich die Brände und eine Menge giftiger Rauchgase in den Hausfluren aus. Zur Tatzeit befanden sich 27 teils schlafende Personen in den Gebäuden, die von der Feuerwehr gerettet wurden oder selbstständig ins Freie fliehen konnten.

Die Anklage geht davon aus, dass der 32-Jährige den Tod der Menschen zumindest billigend in Kauf genommen hat. Das sei auch seiner Ehefrau klar gewesen, die ihrem Mann laut Staatsanwaltschaft ein Alibi für die Tatnacht verschaffen wollte. Den Vorsitz der Verhandlung vor dem Schwurgericht für Richter Marcus Teich, als Verteidiger fungieren die beiden Lüdenscheider Rechtsanwälte Dirk Löber und Dominik Petereit.

Der Prozess beginnt am Mittwoch (14. November) um 9 Uhr im Saal 201 des Hagener Landgerichts.