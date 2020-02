Brandstifterin: „Ich wollte eher mich umbringen, nicht die Nachbarn“

Wohnhausbrand in Lüdenscheid

+ © Foto: Markus Klümper Die Dachwohnung der Angeklagten brannte am Abend des 3. August komplett aus. © Foto: Markus Klümper

Lüdenscheid - Am Abend des 3. August stand ein Wohnhaus an der Düppelstraße in Flammen. Der Verdacht der schweren Brandstiftung richtete sich schnell gegen die Bewohnerin der Dachwohnung. Nun muss sich die 37-Jährige vor dem Schwurgericht verantworten.