Brandserie in Lüdenscheid setzt sich fort: Feuer am Autohaus gelegt

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Am Dienstagabend hat es auf dem Gelände des Autohauses Gebrüder Nolte an der Hohen Steinert in Lüdenscheid gebrannt. © Cornelius Popovici

[Update, 12.58 Uhr Lüdenscheid – Die Serie von Brandstiftungen an Müllcontainern in Lüdenscheid reißt nicht ab – und diesmal mit weiterreichenden Folgen

Gegen 22 Uhr am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlich weiteren Containerbrand beim Autohaus Nolte an der Hohen Steinert gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass nicht nur der Abfallbehälter, sondern auch ein Stapel alter Reifen brannte, die beim Autohaus gelagert waren. Der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr wurde daher nach alarmiert.

Letztlich wurden durch die Hitze auch drei auf dem Gelände abgestellte Autos der Marke Opel beschädigt. Schaden am Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern.

Die Polizei geht davon aus, dass in diesem Fall der Reifenstapel angezündet wurde und das Feuer von da aus auf den Abfallbehälter übergriff. Der Gesamtschaden liegt nach Schätzungen der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Brandstiftung wurden aufgenommen. Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Allerdings wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache noch am Montagabend beziehungsweise in der Nacht zum Dienstag zwei weitere Male wegen brennender Container alarmiert. Der erste Einsatz war bereits gegen 21 Uhr an der Friesenstraße – dort war ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt worden.

sll0102Feuer05.jpg © Cornelius Popovici

Kurz nach Mitternacht ging es dann für die Einsatzkräfte an die Buckesfelder Straße. Dort war ein weiterer Müllcontainer von einem bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Dieser stand unter dem Anbau eines Mehrfamilienhauses, sodass nicht nur der Container zerstört wurde, sondern auch Dachelemente durch die Einwirkung der Flammen beschädigt wurden.

Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Brandstiftung. Zeugen, die zu den Tatzeiten verdächtige Personen in der Nähe der Brandorte beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.

Erst am Wochenende waren am Honsel und in der Nähe der Adolf-Reichwein-Gesamtschule zwei Altpapier-Container in Brand gesetzt worden.

In der vergangenen Woche war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum jüngsten Brandort an der Hohen Steinert befindet, an einem Autoreifen eines geparkten VW Golf ein Feuer gelegt worden.