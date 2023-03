Brandserie in Lüdenscheid reißt nicht ab

Von: Julius Zentz

Erneut brannten am Samstag Altpapiercontainer im Stadtgebiet Lüdenscheid. Am Sonntagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, traf es einen Container an der Berliner Straße. Ein Zeuge stellte den qualmenden Container fest und informierte die Feuerwehr. Am Abend, gegen 22:35 Uhr, war dann ein Papiercontainer im Innenhof eines Seniorenwohnheims in der Weststraße betroffen. Auch in diesem Fall löschte die Feuerwehr den Brand. Die Polizei ermittelt, wie in den vorangegangenen Fällen, wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Ob und wie Zusammenhänge zu den vorherigen Bränden von Containern bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (schl)