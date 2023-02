Brandserie in Lüdenscheid: Mehrfachtäterin (20) wieder auf freiem Fuß

Von: Stefan Herholz

Teilen

Containerbrand.jpg © Polizei MK

Die Serie der Altpapier-Containerbrände in Lüdenscheid, die in den vergangenen Wochen für viel Wirbel und großen Schaden gesorgt hat, könnte ein Ende haben. Am Mittwoch nahm die Polizei nach drei weiteren Bränden eine Tatverdächtige fest. Dabei handelt es sich um jemand, der bereits in der Vergangenheit auffällig geworden ist.

Im Lüdenscheider Stadtgebiet brannten am Mittwoch erneut drei Altpapier-Container. Den dritten Fall beobachteten Polizeibeamte und nahmen kurze Zeit später eine Tatverdächtige fest.

Zunächst loderten am Mittwoch laut Polizeibericht gegen 12 Uhr Flammen an zwei Stellen an der Glatzer Straße. Die Feuerwehr löschte die betroffenen Papiercontainer. Ein weiterer Behälter wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Der Ermittlungserfolg stellte sich dann am frühen Abend beim nächsten Fall ein. Die Polizei hatte eigenen Angaben zufolge bereits seit mehreren Wochen ihre Maßnahmen zur Aufklärung der Containerbrände intensiviert. Dafür kamen - auch am Mittwoch - unter anderem Zivilkräfte zum Einsatz.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.

Zivilstreife beobachtet die 20-jährige Tatverdächtige

Eine Zivilstreife der Lüdenscheider Polizei beobachtete schließlich gegen 18.45 Uhr wie eine 20-jährige Tatverdächtige einen Gegenstand in einen Papiercontainer an der Berliner Straße warf und dann in Richtung Bromberger Straße davoneilte. Nur Sekunden später drang dichter Qualm aus dem Altpapier-Container.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Die Festnahme erfolgte schließlich an der Kreuzung Bromberger Straße, Bräuckenstraße. Die mutmaßliche Täterin wurde zur Polizeiwache gebracht, während die Feuerwehr Lüdenscheid den Brand löschte.

Tatverdächtige gibt weitere Brandstiftungen zu

Die Festgenommene war bereits mehrfach im Umfeld von brennenden Containern beobachtet worden. Sie räumte in der Nacht ein, für weitere Brände verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen dazu laufen.

Bei der 20-Jährigen handelt es sich um die Frau, die bereits im Jahr 2021 in Lüdenscheid im Zusammenhang mit einer Brandserie festgenommen war. Das bestätigte Polizeipressesprecher Marcel Dilling auf Nachfrage. Auch im Dezember 2022 wurde sie befragt und räumte ein, mehrere Brände gelegt zu haben. Sie musste jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden, weil keine Haftgründe vorlagen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die 20-Jährige auch am Donnerstagmittag wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Seit dem 1. Januar 2023 ist es im Stadtgebiet zu insgesamt 39 Containerbränden gekommen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich in mindestens elf Fällen bei der Frau um die mutmaßliche Täterin gehandelt haben könnte. Zuvor hatte sie bereits zwölf Taten zwischen August und Dezember 2022 eingeräumt.