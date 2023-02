Brandserie in Lüdenscheid: Fünf weitere Container abgefackelt

Von: Stefan Herholz

In Lüdenscheid wurden am Donnerstagabend und am Freitag wieder Altpapier-Container in Brand gesetzt. / Symbolfoto © Cornelius Popovici

Die Brandserie in Lüdenscheid setzt sich weiter fort. Seit mehreren Wochen zünden Brandstifter im gesamten Stadtgebiet immer wieder Altpapierbehälter an. Am Donnerstagabend und Freitagmorgen brannten fünf weiteren Altpapier-Container.

Am Donnerstagabend und Freitagmorgen brannten nach Angaben der Polizei weitere Papiercontainer in Lüdenscheid. An der Hohen Steinert brannten gegen 23 Uhr drei Container, an der Börsenstraße gegen 23.40 Uhr ein weiterer. Da sich der Container in diesem Fall an einer Hauswand befand, wurde die Fassade durch den Brand ebenfalls leicht beschädigt.

Einen weiteren Containerbrand wurde am Freitag gegen 6.10 Uhr am Reinerzer Ring gemeldet. In allen drei Fällen löschte die Feuerwehr die Flammen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung. Zusammenhänge zu den vorangegangenen Containerbränden werden geprüft. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen genommen.

Zuletzt hatte es am Montag an der Loher Straße gebrannt. Ende Januar hatte eine Brandstiftung auf dem Gelände eines Autohauses an der Hohen Steinert für einen hohen Sachschaden gesorgt.