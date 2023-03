Brandserie in Lüdenscheid: Drei Feuer in einer Nacht

Von: Stefan Herholz

Die Brandserie in Lüdenscheid (Archivfoto) setzt sich fort. In der Nacht zu Donnerstag brannte es im Stadtteil Buckesfeld gleich drei Mal. © Polizei MK

Die Feuerserie in Lüdenscheid setzt sich weiter fort. Gleich drei Mal musste die Lüdenscheider Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zum Buckesfeld ausrücken.

Lüdenscheid – In der Nacht zu Donnerstag brannten in Lüdenscheid wieder Altpapier- und Müllcontainer sowie eine Gartenlaube.

Am Mittwoch wurde laut Polizeibericht gegen 23.15 Uhr ein Altpapiercontainer an der Straße Unterm Freihof in Brand gesetzt. Das Feuer sprang auf einen zweiten Container über und beschädigte einen Mülleimer.

Eine knappe halbe Stunde später bemerkten Zeugen an derselben Straße ein Feuer an einer Gartenlaube neben einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte schnell eingreifen. Es entstand lediglich ein Brandloch in der Dachplane.

Einsatz Nummer drei folgte gegen 0.30 Uhr: Auf dem Schulgelände des Berufskollegs am Raithelplatz brannten drei Müllcontainer in voller Ausdehnung. Auch dort übernahm die Feuerwehr die Löscharbeiten.

Erst am Dienstag hatte ein aufmerksamer Zeuge am Dienstagabend am Nattenberg Schlimmeres verhindert.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter Tel. 0 23 51/ 9 09 90.



