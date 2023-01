Brandserie in Lüdenscheid: Das nächste Feuer an der Gustavstraße

Von: Jan Schmitz

Mehrere Container wurden angezündet. © Cornelius Popovici

Die Brandserie in Lüdenscheid ist um ein Kapitel reicher. Diesmal rief ein Feuer an der Gustavstraße die Feuerwehr auf den Plan.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr an der Gustavstraße ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer und hofft erneut auf Hinweise unter Tel. 02351/90990.

Die Brandserie beschäftigt die Ermittler seit Weihnachten. Es ist inzwischen der 18. Container, der angezündet wurde.