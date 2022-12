Brandserie im Lüdenscheider Norden: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Müllcontainer in Flammen

Mit Löscharbeiten nach einer ganzen Serie von Containerbränden in den nördlichen Stadtteilen Buckesfeld und Freisenberg hatte es die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag zu tun.

Lüdenscheid - Wie die Polizei mitteilt, gingen gegen 23.10 Uhr am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg an der Buckesfelder Straße zwei Abfallbehälter in Flammen auf – und wurde stark beschädigt. Gegen 23.35 Uhr brannte ein Papiercontainer hinter einem Getränkemarkt an der Schumannstraße. Die Flammen griffen auf eine Wand des Getränkemarktes über. Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand.

Eine Stunde später stand an der Freisenbergstraße ein weiterer Container. Zudem wurde ein daneben stehender Müllbehälter in Mitleidenschaft gezogen. Der letzte der Brände in der Nacht wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 1.55 Uhr gemeldet. Diesmal stand ein Müllcontainer in direkter Nähe der Richard-Schirrmann-Realschule Unterm Freihof in Flammen.



Wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe prüfen die Ermittler der Polizei nun Tatzusammenhänge. Angaben über die Höhe der angerichteten Sachschäden liegen nicht vor. Die Ermittlungen werden wegen von Sachbeschädigungen sowie im Falle des Feuers am Getränkemarkt wegen vorsätzlicher Brandstiftung geführt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.