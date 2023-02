Brandserie an Altpapiercontainern: 20-jährige Verdächtige landet in der Psychiatrie

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Friso Gentsch/dpa

Die 20-jährige Lüdenscheiderin, die mutmaßlich für eine lange Reihe von Bränden von Altpapiercontainern im gesamten Stadtgebiet verantwortlich ist, legte am Wochenende erneut Feuer – und landete diesmal in der Psychiatrie.

Lüdenscheid - Laut Mitteilung der Polizei warf die Verdächtige am Samstagmittag einen brennenden Gegenstand in einen Papierbehälter am Danziger Weg. Doch diesmal erloschen die Flammen in dem Container von allein, so dass kein größerer Schaden entstand.

Ein Zeuge beobachtete die Frau bei der versuchten Brandstiftung und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen die junge Frau zunächst in Gewahrsam und verständigten das Ordnungsamt und einen Arzt. Darauf veranlassten die Behörden die Unterbringung der 20-Jährigen in der Psychiatrischen Klinik in Hellersen.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.

Die Polizei hat ein weiteres Strafverfahren gegen die Lüdenscheiderin eingeleitet. Ihr werden zahlreiche Brandlegungen an Containerstandorten zur Last gelegt.

Zuletzt hatte die Polizei die Frau am Mittwoch vorläufig festgenommen, sie wegen fehlender Haftgründe aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Bereits im Jahr 2021 war die Verdächtige im Zusammenhang mit einer Brandserie festgenommen worden, nach einer Festnahme im Dezember 2022 räumte sie zwölf Taten ein und blieb abermals in Freiheit, die Brandserie ging weiter.



Seit dem 1. Januar dieses Jahres kam es laut Polizeibericht im Stadtgebiet zu 39 Containerbränden. In mindestens elf der Fälle soll die 20-Jährige die Feuer gelegt haben. Nun dürfte die Serie durch die Einweisung der 20-Jährigen in die „Geschlossene“ zumindest vorerst beendet sein.