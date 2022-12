Brandschutz: Rund 240 000 Euro für Markt der Stadtbücherei

Von: Susanne Kornau

Teilen

Archivbild von Oktober 2020: Erstmals nach Jahren wieder eine Veranstaltung im Markt der Bücherei – mit Bestuhlung dank aufwendiger Sondergenehmigung. © Othlinghaus

Der zartrosa Hoffnungsschimmer für den Markt der Stadtbücherei als wiederbelebter Veranstaltungsort wird etwas kräftiger. Die erforderlichen Maßnahmen sind für 2023 geplant.

Lüdenscheid – Im Kulturausschuss sagte zuletzt Ratsherr Norbert Adam: „Im kommenden Jahr will die ZGW Maßnahmen ergreifen, dass im Markt der Bücherei wieder Veranstaltungen stattfinden können.“ Die Fachleute von der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) müssen dafür ein ganzes Bündel von Maßnahmen umsetzen. Das wird teuer: 237 000 Euro sind eingeplant.

Der Markt ist bekanntlich seit zehn Jahren wegen Brandschutzmängeln weitgehend für Veranstaltungen tabu. Das wurde zuletzt zumindest etwas aufgeweicht, obwohl die Stadt das etwas anders sieht. Das Verbot, Veranstaltungen durchzuführen, sei nicht aufgeweicht worden, sagte Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik. Das ist auch eine Frage der Definition: „Veranstaltungen im laufenden Betrieb der Stadtbücherei ohne Bestuhlung sind möglich. Das können zum Beispiel Ausstellungseröffnungen sein oder eben das Angebot bei der Nacht der Kultur. Die Stadtbücherei war an dem Abend mit verschobenen Öffnungsstunden im Regelbetrieb länger geöffnet. Das Publikum verteilte sich auf das gesamte Gebäude. Zudem gab es im Markt keine Bestuhlung, sondern nur kurzweilige Angebote auf der Fläche, die ansonsten wie gewohnt genutzt wurde.“

Hoher Aufwand für Ausnahmegenehmigung

Eine echte Ausnahme war hingegen am 2. Oktober 2020 ein Poetry Slam, der durchgeführt werden durfte – mit Bestuhlung. Der Aufwand dafür sei allerdings erheblich gewesen, erinnert sich Rolf Scholten, Vorsitzender der Freunde der Stadtbücherei. Man habe den Versuch gewagt, weil er eine leichte Klimaänderung im Laufe der Jahre festgestellt habe. Anfangs sei die Stimmung ziemlich ablehnend gewesen. Mögliche Geldgeber verwiesen darauf, es gebe doch genügend Veranstaltungsräume in der Stadt. Nichts geschah, aber die Freunde der Stadtbücherei blieben hartnäckig. Dann, 2020, sei ein Antrag für eine temporäre Nutzungsänderung für einen Poetry Slam Anfang Oktober durchgekommen. Eine Höchstzahl an Besuchern wurde vorgegeben, man musste Fluchtwege nachweisen, ein Feuerwehrmann war gewünscht. Der Aufwand war groß, aber am Ende stand: Es ist möglich.

Doch damit aus der Ausnahme wieder die Regel wird, sind bauliche Maßnahmen Pflicht. Warum damit erst rund zehn Jahre nach der Veranstaltungssperre endlich begonnen wird, begründet Marit Schulte-Zakotnik anhand eines Blicks zurück: Am Anfang standen wiederkehrende Prüfungen der Bauordnung. Die ergaben 2012/13, „dass der Markt der Stadtbücherei aus brandschutzrechtlicher Sicht nicht für Veranstaltungen genutzt werden darf und diese auch nicht der ursprünglichen Baugenehmigung entsprechen“. Auch der Begriff „Veranstaltung“ wird definiert: Er bezieht sich auf Konzerte, Vorträge oder Lesungen, für „die die gesamte Fläche freigeräumt und bestuhlt wird“. Die Bestuhlung galt lange als Knackpunkt. Und: Auf der Markt-Ebene im Erdgeschoss fehlten die verpflichtenden Rettungswege – das Aus für „Veranstaltungen dieser Art“.

Diese Brandschutzerkenntnisse kamen zu einer Zeit, als die Pläne für das Integrierte Handlungskonzept Altstadt (IHKA) Gestalt annahmen. „Die Hoffnung war, die Brandschutzmängel im Rahmen der Förderung des IHKA beseitigen zu können.“

Diese Hoffnung trog. Zwar wurden energetische Sanierung und Maßnahmen für Barrierefreiheit gefördert, aber Brandschutzmaßnahmen gelten als „nicht förderfähig“. Doch auch die geförderten Umbaumaßnahmen in der Stadtbücherei hätten mehrfach verschoben werden müssen. Zum Beispiel, weil die Fördergelder überzeichnet waren. Parallel dazu habe man Mittel für die Brandschutzmaßnahmen in den Haushalt eingestellt.

Vor nunmehr einem Jahr war es dann soweit: Gudrun Abendroth von der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) informierte den Bau- und Verkehrsausschuss umfassend über die geplanten Maßnahmen für die Stadtbücherei – einschließlich der zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen für den Markt, die nicht über die Förderung für das IHKA finanziert werden.

Mittel sind nun bereitgestellt, doch daran hängt es nicht allein: „Für die Maßnahmen im IHKA und die Herrichtung des Marktes als Versammlungsstätte musste ein gemeinsamer Bauantrag gestellt werden, zu dem auch ein gemeinsames Barrierefreikonzept und ein gemeinsames Brandschutzkonzept gehören. Die Baugenehmigung liegt jetzt vor. Derzeit läuft die Ausführungsplanung. Da alle Umbauten im laufenden Betrieb der Bücherei umgesetzt werden müssen, muss die Planung der Maßnahmen möglichst gut aufeinander abgestimmt sein. Die Umsetzung ist für 2023 geplant.“

Der Umfang der Arbeiten ist beträchtlich. Um das Ziel zu erreichen, den Markt uneingeschränkt für Veranstaltungen nutzen zu können, müssen zwei zusätzliche Ausgänge als Rettungswege geschaffen werden – eine neue Ausgangstür zur Corneliusstraße sowie eine von der Kinderbücherei zum Graf-Engelbert-Platz. Jede Ausgangstür bekommt Stufen, damit sie von innen zu erreichen ist. Erforderlich ist zudem die Änderung und Anpassung der Rettungswegbeleuchtung und des Sicherheitslichts.

Gravierender für die Optik dürfte etwas anderes sein, das die Stadtsprecherin schildert: „Des Weiteren muss der gesamte Markt im Brandfall durch Brandschutztüren vom restlichen Gebäude abgetrennt werden können. Das heißt, für alle Übergänge vom Markt in andere Bereiche müssen zusätzliche Brandschutztüren geplant und eingebaut werden.“

Das erläutert sie auf Nachfrage genauer: „Mit dem Markt steht bis heute die Musikbücherei im Untergeschoss in „offener“ Verbindung. Hier wird im Untergeschoss eine brandschutztechnische Abtrennung durch den Einbau von entsprechenden Türen hergestellt. Diese Türanlangen werden dauerhaft offen stehen und im Brandfall automatisch schließen.“ Die Kinderbücherei im Erdgeschoss habe bereits eine Abtrennung. Es würden an gleicher Stelle Glastüren entsprechender Qualität eingebaut. Eine Türanlage müsse zudem – bezogen auf die Öffnungsrichtung – gedreht werden. Zum Belletristik-Bereich würden in die vorhandenen Wandöffnungen zum Teil Festverglasungen und zum Teil Türanlagen eingepasst: „Gestalterisch erfolgt hier eine Angleichung an die neuen Türen zur Kinderbücherei.“ Die Öffnungen zum 1. und 2. Obergeschoss hin bleiben demnach als Galerie erhalten. Wichtig sei, gibt die Stadtsprecherin weiter, „dass bei Veranstaltungen im Erdgeschoss auf dieser Ebene die Rettungswege gesichert sind. Veranstaltungen (mit Bestuhlung) dürfen dann nur außerhalb des Büchereibetriebs stattfinden, sodass sich keine Personen in den Obergeschossen befinden.“

Parallel zu alledem wird die Barrierefreiheit weiter verbessert. Der Aufzug sei bereits erneuert, nun müssten noch Handläufe ergänzt sowie Sichtmarkierungen an Glasflächen und Treppenstufen angebracht werden. Sonstige Leithilfen kämen dazu, ein Hebelift in der Kinderbücherei, Türautomationen sowie eine behindertengerechte WC-Anlage im 2. Obergeschoss. Nach Abschluss aller Maßnahmen und Abnahme durch die Bauordnung ist das nicht nur von den Freunden der Stadtbücherei ersehnte Ziel erreicht: Willkommen in einem altbekannten, neuen Veranstaltungsrund mitten in der Altstadt.