Brand an Wehberger Straße endet glimpflich

Ein Wohnungsbrand an der Wehberger Straße ging am Mittwoch glimpflich aus.

Lüdenscheid - Zu einem Wohnungsbrand an der Wehberger Straße wurde am frühen Mittwochabend die Feuerwehr gerufen. In der Küche der Wohnung hatte sich überhitztes Fett in einer Pfanne entzündet, die Flammen schlugen bereits in die Dunstabzugshaube.

Der durch einen Rauchmelder aufgeschreckte Mieter habe richtig reagiert und dadurch dafür gesorgt, dass sich der Schaden in Grenzen hielt, hieß es seitens der Feuerwehr.

Der Mann habe neben der Alarmierung der Feuerwehr unverzüglich die Küchentür geschlossen, die Sicherungen herausgenommen und sich gemeinsam mit der gesamten Familie ins Freie gerettet. „Alles richtig gemacht“, kommentierte Einsatzleiter Jan Dämmer das Verhalten.

Das Schließen der Küchentür habe verhindert, dass sich der Brand und insbesondere die Brandgase in der gesamten Wohnung ausbreiten konnten. Das Herausnehmen der Sicherungen habe gezielt gegen die mögliche Entstehung von Sekundärbränden gewirkt. Der gesamte Einsatz, an dem neben der Feuer- und Rettungswache auch die Männer des Löschzuges Stadtmitte beteiligt waren, konnte nach 35 Minuten beendet werden, hieß es von Pressesprecher Jörg Weber.