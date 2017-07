Feuer in Mehrfamilienhaus an der Obertinsberger Straße 

[Update, 20.25 Uhr] Lüdenscheid - An der Obertinsberger Straße ist ein Mehrfamilienhaus am Donnerstagnachmittag durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Während der Einsatzmaßnahmen verletzten sich zwei Feuerwehrleute leicht. Bewohner kamen nicht zu Schaden.

Ein Anwohner, der hinter dem Haus gerade den Grill entzünden wollte, bemerkte den dichten Rauch aus dem Dachstuhl als erstes und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Löschtrupps waren binnen weniger Minuten vor Ort, evakuierten die Mieter und rückten über Drehleitern und unter schwerem Atemschutz gegen den Brand vor.

Durch gezielte Einsatzmaßnahmen über zwei in Stellung gebrachte Drehleitern konnte die Ausdehnung des Brandes auf das Dach des Nachbarhauses verhindert werden. Der insgesamt über 4 Stunden dauernde Einsatz wurde dadurch erschwert, dass sich das Feuer nicht nur durch den First nach außen gefressen hatte, sondern auch in die Dachflächen zweier Dachgauben.

Hausbrand an der Obertinsberger Straße Zur Fotostrecke

Die Männer mussten Teile des Daches abdecken und durchsuchten das Gebälk darunter nach Glutnestern. Die Obertinsberger Straße versank derweil unter einer beißenden Rauchglocke. Die Polizei sperrte den Brandort vor etwaigen Gaffern ab, so dass die Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen freie Bahn hatten.

Kripo-Beamte begannen nach den Löscharbeiten mit der Ermittlung der Brandursache. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden sein.