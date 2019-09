Großeinsatz der Feuerwehr in Lüdenscheid

+ © privat Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. © privat

Lüdenscheid - Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat für einen Feuerwehr-Großeinsatz auf dem Loh gesorgt. Weil sich der Brandort direkt neben dem Bergstadt-Gymnasium befindet, riefen besorgte Eltern in der Schule an.