Brand im Wohngebiet: Firma nimmt Werk 2 wieder in Betrieb

Brandursache steht fest

+ © Olaf Moos Vor rund drei Wochen rückte die Feuerwehr wegen eines Brandes bei der Firma Novelis an. © Olaf Moos

Lüdenscheid - Rund drei Wochen ist es her, dass es bei der Firma Novelis an der Wiesenstraße zu einem Brandereignis kam. Inzwischen wurden die Anlagen wieder in Betrieb genommen. Auch die Ursache für den Brand steht fest.