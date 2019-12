Brand in Lüdenscheid: Feuerwehr räumt verrauchtes Wohnhaus

Lüdenscheid - Großer Feuerwehr-Einsatz kurz vor Weihnachten: Nahe der Lüdenscheider Innenstadt stand eine Garage in Flammen. Das angrenzende Wohnhaus musste geräumt werden.

Am frühen Abend, gegen 18.45 Uhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Garage an der Lohmühlenstraße, einer Parallelstraße der Kölner Straße.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Adresse erreichten, stand die Garage in Flammen. Ein Auto war nicht darin. Das Treppenhaus des angrenzenden Wohnhauses war stark verraucht. Sechs Personen hatten selbst die Wohnung verlassen, zwei weitere rettete die Feuerwehr.

Die acht Personen kamen für die Zeit der Lösch- und Lüftungsarbeiten bei Nachbarn unter. Glück im Unglück: Sie durften noch am Abend wieder in ihre Wohnungen zurück. Nach etwa zwei Stunden rückten die Kräfte der Hauptwache und des Löschzugs Stadtmitte wieder ab.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Was zum Brand führte und wie hoch der Sachschaden ist, konnte am Abend noch nicht abschließend benannt werden.