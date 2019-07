+++Brand in Lagerhalle+++ Getränkemarkt evakuiert - Video und Foto-Galerie

[UPDATE 18.57 Uhr] Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Feuerwehr ist zu einem Brand in der Nähe des Bräuckenkreuzes ausgerückt. Aus einem Industrie- und Lagerkomplex dringt Rauch.

Die erste Meldung ging gegen 17.45 Uhr in der Leitstelle ein. Demnach soll es in einer leerstehenden Lagerhalle brennen. Die Halle befindet sich an der Bräuckenstraße gegenüber vom Biomarkt. Die Feuerwehr spricht von einem Großeinsatz.

+ Bild von der Lagerhalle an der Bräuckenstraße. © Olaf Moos Unserer Reporter vor Ort berichtet, dass sich in dem Gebäudekomplex zuletzt ein Fitnessstudio und ein Tanzclub befunden hätten. Die Räumlichkeiten stünden nun aber leer. Vermutlich im Obergeschoss ist das Feuer ausgebrochen. Von außen ist Rauch zu sehen.

+ Unter Atemschutz gehen in die Feuerwehrleute ins Gebäude. © Olaf Moos Die Feuerwehr geht nun von allen Seiten gegen den Rauch vor, bricht Türen und Fenster auf, um den Brandherd zu orten. Auch eine Drehleiter ist im Einsatz. Neben den Einsatzkräften der Hauptwache ist auch der Atemschutzgerätewagen des Löschzugs Oberrahmede vor Ort.

In dem Gebäude befindet sich ein Getränkemarkt. Kunden und Personal wurden evakuiert und verfolgen die Löscharbeiten aus einiger Entfernung.

+ Die Feuerwehr nutzte auch den angrenzenden Berlet-Parkplatz. © Cedric Nougrigat Um 18.25 Uhr meldet unser Reporter vor Ort, dass die Feuerwehr den Brandherd lokalisieren konnte. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle. Der Rauch wird nun mit Lüftern aus dem Gebäude gedrückt.

Die Brandursache ist unklar. Verletzt wurde ersten Meldungen zufolge niemand.

Feuerwehr löscht Brand in einer Lagerhalle in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

