Lüdenscheid - Die Feuerwehr Lüdenscheid musste am Donnerstagabend zu einem Brand an der Königsberger Straße ausrücken.

Gegen 22.25 Uhr geriet in einem Galvanisierungsbetrieb an der Königsberger Straße eine Maschine in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es wurde niemand verletzt.

Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nach bisherigen Ermittlungen ist ein technischer Defekt als Brandursache anzunehmen.