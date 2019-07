+++Brand im Klinikum+++ Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Die Märkischen Kliniken in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - An den Märkischen Kliniken ist ein Brand gemeldet worden. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. +++Wir berichten hier aktuell+++

Die Feuerwehr bestätigt einen Brandeinsatz am Klinikum in Hellersen. Ersten Informationen zufolge soll eine Zwischendecke im Bereich des Haupteingangs in Brand geraten sein. Der Alarm ging gegen 14 Uhr ein.

Klinik-Sprecherin Corinna Schleifenbaum ist vor Ort und berichtet, dass es offenbar auf dem Dach des Zwischengangs zwischen Haus 2 und der Unterführung zur Notaufnahme brennt. Die Feuerwehr lösche derzeit den Brandherd.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr sei vor Ort. Die Brandstelle ist abgesperrt. Offensichtlich hat es nicht im Gebäude gebrannt, teilt die Pressesprecherin mit. Ob das Gebäude in Teilen geräumt werden musste oder ob es andere Einschränkungen gab, ist noch nicht bekannt.

Neben der Hauptwache sind auch die Löschzüge Brüninghausen und Homert nach Hellersen ausgerückt, berichtet die Leitstelle.

+++Wir berichten weiter+++