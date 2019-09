Hoher Schaden durch Zigarette: Brandfolgen am Klinikum

Fahrstuhlschacht wird saniert

Am 5. Juli war das Feuer ausgebrochen.

Lüdenscheid - Der durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöste Brand in einem Fahrstuhlschacht an den Märkischen Kliniken in Hellersen hat einen Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro verursacht.