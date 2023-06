Brand in Lüdenscheid - Straße gesperrt

Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid: In einem Café an der Werdohler Straße brach am Dienstag ein Feuer aus.

Im M-Café an der Werdohler Straße in Lüdenscheid brach am Dienstag um kurz vor 12 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, brannte das Café bereits in voller Ausdehnung.

Den Einsatzkräften gelang es jedoch, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Verletzt wurde nach ersten Informationen vor Ort niemand.

Für den Einsatz musste die Werdohler Straße komplett gesperrt werden.

Erst am späten Montagabend hatte einen Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid gegeben: Im Bereich Grebbecke hatte ein Hang unterhalb der Firma Insta gebrannt. Der Einsatz dauert bis in die Nacht.

