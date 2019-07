Brand-Alarm: Feuerwehr-Einsatz in Mehrfamilienhaus in Lüdenscheid 

Mehr als 30 Personen im Gebäude

+ © picture alliance / Patrick Seege Die Feuerwehr rückte nach Gevelndorf aus. (Symbolbild). © picture alliance / Patrick Seege

Lüdenscheid - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am Dienstagmorgen für einen größeren Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid gesorgt. Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Alarms mehr als 30 Personen.