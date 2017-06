Lüdenscheid - „Hier trifft man sich“, charakterisierte am Mittwochabend die stellvertretende Bürgermeisterin Verena Szermerski-Kasperek das alljährliche Booster-Festival auf dem Betriebshof von Mercedes Jürgens im Olpendahl. Dicht an dicht standen bei kaiserlichem Wetter bereits lange vor dem ersten Booster-Ton die Besucher auf dem Platz.

Mit Blick auf Sonne überm Olpendahl fanden den ganzen Mittwoch über die Booster-Tickets reißenden Absatz, sind doch die fünf Euro im Vorverkauf für die Eintrittskarte für ein mehrstündiges Musikfestival nahezu geschenkt. Das spiegelte sich bereits am frühen Abend in den Menschenmassen auf dem Platz wider. Die einen nutzten die Gelegenheit, um Open-Air gute Musik zu hören, die anderen, um sich mit Freunden zu treffen und im hinteren Bereich des Platzes bei Bier und Bratwurst zu quatschen, wieder andere verlegten ihren Junggesellinnen-Abschied aufs Mercedes-Gelände.

Erstmals hatten die Veranstalter in diesem Jahr eine Vorband engagiert und mit der Lüdenscheider John-Porno-Band eine gute Wahl getroffen. Mit den Brüdern Markus und Daniel Hartkopf sowie Ivo Rissone und Anja Bitzhenner waren die „Pornos“ angerückt. Sie heizten mit ihrem unverkennbaren Stil, den gecoverten Liedern einen eigenen Stempel aufzudrücken, die Menge an – „Son of a preacher man“, „All Night long“, mit Rio Reisers „König von Deutschland“ dann auch in deutscher Sprache.

Eine gute Stunde und einen Bitzhenner-Sonnenbrand später wurde blitzartig umgebaut. Für Mercedes begrüßte Ralf Steinau offiziell die mehr als tausendköpfige Gästeschar, verteilte Blumen an die „Herzstücke der Booster-Organisation“, Sigrid Mauter und Marlies Schröder, vergaß auch den Dank an die vielen helfenden Hände nicht, die einen solchen Konzertabend erst möglich machten. Anschließend übergab er die Mikros an die Profis aus Mönchengladbach, die mit Mark Forsters „Chöre“ eröffneten. Wie immer zeigten sich die Musiker schnell auf der Höhe der musikalischen Zeit – unter anderem mit Alice Mertons „No Roots“, machten musikalische Ausflüge in die 90er-Jahre, um dann wieder in den klassischen Charthits zu landen. Der Aufforderung durch Frontmann René Pütz, mitzusingen, kamen die Booster-Fans in diesem Jahr schnell nach. Und die Gäste bitten, weiter nach vorn zur Bühne zu kommen, musste er nicht. Da waren sie schon.

Für die „Bordverpflegung“ sorgte in bewährter Manier der Lüdenscheider Männerchor mit Grillgut und dem wandernden Brezel-Mann. Mauter: „Das sind gestandene Männer, die haben das toll im Griff.“ Über das Wohl der Gäste wachten Ersthelfer des DRK Brügge, Feuerwehr und Wachdienst.