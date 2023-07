Booster-Frontmann gibt Konzert in der Lost Highway Area

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Renè Pütz (Booster) kommt zur Geburtstagsfeier in den Kirchhahn. © Cornelius Popovici

Tausende Feierfreudige mobilisierte die Band Booster auch in diesem Frühsommer an der Hohen Steinert. Frontmann Renè Pütz kann auch „ohne“ - er kommt als musikalischer Gratulant solo, wenn in Nannis Kirchhahn dritter Geburtstag gefeiert wird.

Lüdenscheid – Das Eröffnungskonzert, quasi zum Einstieg in zwei Feier- und Konzertwochenenden, mit Renè Pütz, dem Sänger von Booster, gehört zu den Höhepunkten des musikalischen Programms der Geburtstagsfeier – „wir sind Ende Juli 2020 hier her gekommen“, sagt Jürgen Wigginghaus (Kirchhahn), der Eintritt zum Konzert von Renè Pütz ist frei.

So voll wie auf der Hohen Steinert wird‘s bei Nanni nicht, aber „eine Reservierung ist dringend geboten“, so Wigginghaus.

Bekannt als Sänger der Mönchengladbacher Band Booster und Musiker der preisgekrönten Satire-Sendung „ZDF-heuteShow“, tritt der Multiinstrumentalist regelmäßig auch mit seinem Programm „Renè Pütz – solo mit Looper“ auf.

Dabei nutzt er seine Fähigkeiten als Gitarrist, Pianist, Sänger, Bassist und Schlagzeuger und erzeugt durch den Einsatz eines mehrspurigen „Loopers“ einen kompletten Bandsound, indem er alle Instrumente und Stimmen nacheinander einspielt. Sein großes Repertoire besteht aus ausgewählten aktuellen Songperlen und Welthits aus vergangenen Jahren.

Charisma, Entertainer-Qualitäten und „Loopers“ - der Sänger verfügt über ein breites Repertoire. © Björn Othlinghaus

Erwartet werden darf eine spannende, hochmusikalische und stets unterhaltsame Live-Darbietung des charismatischen Vollblutmusikers und Entertainers.

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 27. Juli um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Lost Highway Area, unterhalb von der Butze mit Bierwagen, Cocktail-Bar und Grill oder im Biergarten unterm Zeltdach bzw. bei schlechtem Wetter in der Butze.

Reservieren kann man unter Tel. 0 23 51/66 70 958 oder info@nannis-kirchhahn.de). Für die Heimfahrt mit dem Taxi gelten Spezial-Preise. Und ab 17 Uhr kann in der Gaststätte oder im oberen Biergarten gegessen werden – mit Voranmeldung.