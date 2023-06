Booster-Konzert vor rund 2400 Fans in Lüdenscheid

Von: Björn Othlinghaus

Lüdenscheid – Am Mittwoch konnten die Veranstalter des diesjährigen Booster-Konzertes, Nicolas und Dominic Leitgeb mit ihrer Firma Sound of Centuries sowie Jürgen Wigginghaus einen vollen Erfolg verbuchen. „Wir zählen heute Abend mit rund 2400 Besuchern nur geringfügig weniger Gäste als im letzten Jahr“, erklärte Wigginghaus.

Schon lange vor Beginn der Veranstaltung auf der Hohen Steinert bildete sich eine Schlange vor dem Eingang, und bereits vor dem Hauptact gab es auf der Bühne einiges zu sehen. Im Anschluss an die Begrüßung durch Nicolas und Dominic Leitgeb überreichte Daniel Brocke von Radio MK dem Radio-MK-Newcomer Johannes Schattner seine Urkunde.



Im Rahmen des Wettbewerbs hatte Schattner mit seinen Eigenkompositionen sowohl das Publikum als auch die Jury überzeugt und konnte sich neben 1000 Euro Preisgeld über einen Auftritt auf dem Booster-Konzert freuen. Hierbei handelte es sich für den Musiker um seinen ersten Live-Auftritt. In seinen Pop-Songs mit Hip-Hop-Anleihen verarbeitet Schnatter auch ernste Themen wie zum Beispiel seine inzwischen überwundene Depressionen. Zur Unterstützung hatte er seine Familie mitgebracht – der Mutter, die ihn in schweren Zeiten unterstützte, widmete er den letzten Song seines Sets.



Als zweiter Support-Act war das Duo Breddermann zu hören, bestehend auch Christian Breddermann (Gesang, Cajón) und Erkan Besirlioglu (Gesang, Gitarre). Die beiden brannten ihr gewohntes Hit-Feuerwerk zum Mitsingen ab mit Titeln wie „Welt retten“ von Tim Bendzko, „Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller oder „Wonderwall“ von Oasis. Ferner begrüßten sie André, der seiner Judith auf der Bühne einen Heiratsantrag machte, den sie gerührt annahm.



Booster auf der Hohen Steinert © Cornelius Popovici

Ein Grund für den Erfolg der Band Booster, die im Raum Mönchengladbach nicht selten bis zu 7000 Fans auf ein Konzert lockt, liegt sicher in der topaktuellen Musikauswahl. Den Beweis hierfür traten an diesem Abend neue Hits wie „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 oder „Flowers“ von Miley Cyrus an, die die Band, bestehend aus René Pütz (Gesang, Keys, Gitarre), Chris Schmitt (Gesang, Gitarre), Rüdiger Tiedemann (Schlagzeug), Sebastian Bierbaums (Gitarre) und Dennis Bowens (Bass) auf hochprofessionelle Weise zum Besten geben. Anlässlich des Todes von Tina Turner spielte die Band ihren Hit „Simply The Best“, den sie eigentlich schon wieder aus ihrem Repertoire gestrichen hatte.



Ansonsten hatten die Musiker in ihren drei vollgepackten Sets Songs für fast jeden Geschmack im Gepäck. Für Fans der Red Hot Chilli Peppers wurde ein Medley serviert, Musik mit deutschen Texten gab es unter anderem von Jupiter Jones („Still“), von den Fanta 4 und Clueso („Zusammen“) oder von Johannes Oerding („An guten Tagen“). International wurde es dagegen unter anderem mit Coldplay, Sunrise Avenue oder Nickelback.