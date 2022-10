Bombendrohung gegen das Stern-Center: Das ist der Stand der Ermittlungen

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Nach der Bombendrohung wurde das Stern-Center für mehrere Stunden gesperrt. © Cornelius Popovici

Bei den Ermittlungen zur Bombendrohung im Stern-Center kommen die Ermittler auch nach rund zwei Wochen kaum voran.

Lüdenscheid – „Es kamen leider nur wenig Hinweise vonseiten der Bevölkerung. In einem solchen Fall sind wir aber auf diese angewiesen“, erklärt Polizei-Sprecher Christof Hüls. Am 29. September rief ein männlicher Unbekannter um 10.29 Uhr von einer Telefonzelle an der Knapper Straße (Höhe AOK) aus die Polizei an und sprach die Drohung aus.

Gibt es weiterhin keine neuen Hinweise, werde der Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben, die dann über den weiteren Verlauf der Ermittlungen entscheide. Wann genau dies geschieht, sei laut Hüls aber noch nicht absehbar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02 35 1/ 90 99 0 entgegen.