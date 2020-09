Bomben-Drohung gegen Europapark und Moviepark: Tatverdächtiger lässt die Hose runter

Lüdenscheid - Exhibitionistische Handlungen vor Kindern und Bombendrohungen gegen den Europapark Rust und den Moviepark Bottrop-Kirchhellen – es geht um eine Reihe von Vorwürfen, doch die Strafprozesse gegen einen 34-jährigen Lüdenscheider wurden verschoben. Die erste der Hauptverhandlungen gegen den vorbestraften Mann findet nun in der kommenden Woche statt.

Vor dem Strafrichter muss sich der Lüdenscheider zunächst verantworten, weil ihm die Staatsanwaltschaft zur Last legt, sich wiederholt vor kleinen Kindern entblößt zu haben.

Die Justiz hatte zuvor bereits zehn Strafverfahren wegen Nachstellung und Exhibitionismus gegen den Beschuldigten eingeleitet, aber allesamt eingestellt. Nach einem psychiatrischen Gutachten galt der heute 34-Jährige jeweils als schuldunfähig. Nach Überzeugung des Sachverständigen leidet er an Autismus und einer Intelligenzminderung.

Der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, zu dem auch der Tatbestand des Exhibitionismus zählt, findet am kommenden Mittwoch ab 14 Uhr im Saal 125 des Amtsgerichts am Dukatenweg statt.

Zeugen aus Rust

Die Hauptverhandlung wegen der beiden mutwilligen Bombenalarme in den zwei Freizeitparks, für die der Lüdenscheider verantwortlich sein soll, war schon einmal verschoben worden und sollte schließlich am vergangenen Freitag vor dem Amtsgericht beginnen.

Wie die Lahrer Zeitung im Schwarzwald berichtet, ist auch dieser Prozess neu terminiert, und zwar auf den 22. Januar. Dann wird unter anderem der Leiter des Polizeipostens Rust, bei dem der Drohanruf eingegangen ist, als Zeuge aussagen.

Die Beamten waren dem Hinweis verdeckt nachgegangen und fanden schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Der Mann hatte nicht aus Rust, sondern aus Nordrhein-Westfalen angerufen. Dem Angeklagten wird die „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat“ vorgeworfen – und zwar in zwei Fällen.

Vier Tage nach dem Vorfall in Rust soll er das gleiche Spiel bei der Polizei in Bottrop-Kirchhellen abgezogen haben, wo der Movie-Park zu Hause ist.