Bogenschießen: Turnier des Brügger Schützenvereins

+ © Görlitzer Mehr als 100 Teilnehmer waren am Samstag beim 3D-Bogenturnier des Brügger Schützenvereins dabei und ließen sich auch von den eher winterlichen Temperaturen die Laune nicht verderben. © Görlitzer

Lüdenscheid - Der 3D-Parcours des Brügger Schützenvereins ist bei Bogenschützen beliebt: 109 Teilnehmer traten am Samstag beim Turnier im Wald an der Talstraße an – die meisten von ihnen nicht aus dem Märkischen Kreis. Die Verantwortlichen der Bogenabteilung des Vereins um Michael Kipar und Bruno Schwarz freuten sich einmal mehr über die große Resonanz.