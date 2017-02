Böen bis zu Windstärke 11

Sieben Mal musste die Feuerwehr ausrücken, um umgestürzte Bäume von der Straße zu ziehen. Im Sauerlandcenter traf eine Böe so direkt und durchschlagend auf ein leer stehendens Ladenlokal, dass zwei große Fenster zerbarsten.

Lüdenscheid - Es fauchte und pfiff um die Häuser und durch die Wälder. Mitunter prasselten auch lautstark Regen und Schneegriesel auf die Dächer. Doch die Folgen des Sturms „Thomas“ hielten sich am Tag danach in Grenzen.

„Wir waren sieben Mal unterwegs und haben auf verschiedenen Straßen im Stadtgebiet umgestürzte Bäume von der Straße gezogen“, sagt Frank Switala, bei der Feuerwehr Sachgebietsleiter im Vorbeugenden Brandschutz. Hinzu kamen mehrere Polizeiensätze.

Dabei jagte der Wind mit einer maximalen Geschwindigkeit von exakt 109,1 Stundenkilometern über die Stadt. „Damit verpasst Lüdenscheid hinter dem Kahlen Asten, wo maximal 111,2 Stundenkilometern erreicht wurden, nur knapp den ersten Platz in der Region“, sagt Thomas Gerwin von der regionalen Wetterberatung des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Gerwins Angaben stützen sich auf Daten der Wetterstation in Oberhunscheid, die digital abgerufen werden können. Die Niederschlagsmenge sei insgesamt harmlos und nicht ungewöhnlich hoch gewesen.

Die volle Breitseite bekam in der Innenstadt ein leer stehenden Ladenlokal im Sauerlandcenter ab. Eine Böe traf direkt auf ein großes Fenster auf der rechten Seite, drückte das Glas nach innen weg, fing sich im Raum und drückte von innen durch das linke Fenster wieder hinaus. Auf der einen Seite lagen die Scherben drinnen, auf der anderen draußen. Auch ein Rhododenron-Strauch wurde aus der Erde gerissen.

„So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt Hausmeister Ralf Hönscher, der gleich „Glas Stadler“ beauftragte, die Fenster zunächst provisorisch wieder abzudichten, bevor die Scheiben ersetzt werden können.

Schwerwiegende Schäden aus den Wäldern wurden nicht gemeldet. „Thomas“ meinte es offensichtlich gut mit Lüdenscheid.