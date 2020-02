Böen bis Windstärke 8: Wetterwarnung für MK - Schneefall angekündigt

Laut Vorhersage soll es am Dienstag in Teilen des Märkischen Kreises schneien.

Märkischer Kreis - Auch am Montag gibt es Wetterwarnungen für den Märkischen Kreis. Für Dienstag ist stellenweise sogar Schneefall vorhergesagt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat zwei Warnungen für den Märkischen Kreis herausgegeben

Eine Warnung gilt für alle Städte und Gemeinden

Eine zweite nur für die Höhenlagen oberhalb von 600 Metern

Zwei amtliche Warnungen hat der Deutsche Wetterdienst für den Märkischen Kreis herausgegeben. Sie gelten beide bis Montag, 16 Uhr. In den Höhenlagen oberhalb von 600 Metern warnt der DWD vor markantem Wetter (Stufe 2).

Demnach werden dort Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus westlicher Richtung erwartet. Betroffen sind die Höhenlagen östlich von Meinerzhagen.

Der DWD weist auf mögliche Gefahren hin: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Menschen, die sich im Freien aufhalten, sollten bei Böen auf herabfallende Gegenstände achten.

Im gesamten Märkischen Kreis gilt eine

zweite amtliche Wetterwarnung

(Stufe) bis 16 Uhr. Demnach treten

Windböen

mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf.

Laut Wettervorhersage wird es in den nächsten Tagen kühlen. Am Dienstag wird in den Mittagsstunden stellenweise Schneefall erwartet. Er geht später in Schneeregen über. Eine Unwetterwarnung gilt für den Süden Deutschlands.