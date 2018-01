Blutspende-Termin am Freitag an der Hochstraße: „Keine Verzögerungen“

+ © Nougrigat Am Freitag ist von 9 bis 19.30 Uhr ist der erste Blutspendetermin des Jahres im DRK-Heim an der Hochstraße. © Nougrigat

Lüdenscheid - Für Freitag von 9 bis 19.30 Uhr ruft der DRK-Blutspendedienst West zur ersten Blutspende des Jahres im DRK-Heim an der Hochstraße auf. Lange Wartezeiten - wie in der Woche vor Weihnachten in Herscheid - werde es aber nicht geben, sagte Ralf Petruck.