Blutspende in der Sparkasse

+ © K. Zacharias Viele Mitarbeiter und Bürger waren am Dienstagvormittag der Einladung des DRK zum Blutspenden in die Hauptstelle der Sparkasse gefolgt. © K. Zacharias

Lüdenscheid - Ein reges Kommen und Gehen herrschte am Dienstagvormittag in der Hauptstelle der Sparkasse Lüdenscheid: Der Blutspendedienst West sowie die Ehrenamtlichen des DRK waren zu Gast am Sauerfeld und luden die Mitarbeiter des Geldinstituts sowie weitere Freiwillige zum Blutspenden ein.