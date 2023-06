Blumen-Kronen und Elektro-Sounds: Die zweite Auflage von Friedas Open Air

Von: Björn Othlinghaus

Die auf dem Festival hergestellten Flower-Crowns standen den Besucherinnen prächtig und wurden gerne präsentiert. © Othlinghaus

Die zweite Auflage von Friedas Open Air lockte rund 350 Fans elektronischer Musik an die Hohe Steinert.

Lüdenscheid – Sommer, Sonne, kalte Getränke und chillige Musik – das sind die Hauptzutaten von Friedas Open Air, das am Samstag in die zweite Runde ging. „Diesmal konnten wir rund 350 Fans der elektronischen Musik zur Hohen Steinert locken“, freute sich Dominik Hass vom Veranstalter, dem Kulturkollektiv Frieda.

Bereits im vergangenen Jahr fand das Festival erfolgreich statt, damals allerdings auf einer Fläche nahe des Nattenberg-Stadions. Aufgrund des Umstandes, dass dort die Infrastruktur für eine große Veranstaltung nicht optimal war, wurde das Event nun zur Hohen Steinert verlagert, wo die Bühne und sonstige Aufbauten des Booster-Open-Air drei Tage zuvor noch genutzt werden konnten.

Ausstellung der Werke bei der „Nacht der Kultur“

Bereits am Mittag startete die Veranstaltung mit einem Angebot für die ganze Familie. Wie schon 2022 war der Graffiti-Künstler Yves Thomé mit dabei, um insbesondere den jungen Gästen zu zeigen, wie ein gutes Graffito gesprüht wird. Die Kinder konnten dabei unter der Anleitung des Profis zum Beispiel ihre Namen als Graffito erstellen und im Anschluss, wenn sie das wollten, das Kunstwerk mit nach Hause nehmen. Ferner konnten die Festival-Besucher einen Teil der angenehmen Flower-Power-Atmosphäre in Form eines gebatikten T-Shirts von Bianca Riemann oder eines in Vinyldruck gefertigten Shirts des Künstlers Marius Kammerzell mit nach Hause nehmen.

Kammerzell, der nicht persönlich anwesend sein konnte, wird im Rahmen der „Nacht der Kultur“ in Lüdenscheid eine Ausstellung seiner Werke präsentieren – wer ihn also persönlich kennenlernen möchte, hat dann die Gelegenheit dazu und kann natürlich auch mit seinem frisch bei Frieda erworbenen Shirt vor ihm Eindruck schinden. Alle Shirts sind auch in der Gastronomie von Friedas in der Altstadt erhältlich. Zudem konnten am Nachmittag auf dem Festival-Gelände Flower-Crowns erstellt werden. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit zum Kinderschminken, eine Hüpfburg und einen Malworkshop.

Später startete dann das musikalische Programm. Obwohl der Schwerpunkt auf DJ-Acts und dementsprechend auf elektronischer Musik lag, machte ein Singer-Songwriter den Anfang: Ela Bent (Gesang, Keyboard), der vielen Lüdenscheidern noch als Benedikt Czylwik und Mitglied verschiedener heimischer Formationen bekannt ist, präsentierte eigene Songs mit deutschen Texten, bei denen oft nachdenkliche und melancholische Inhalte auf Indie und Artpop treffen. Die DJ-Sets eröffnete im Anschluss DJ Nadalou, gefolgt von Ceyhun Özcinar.

Wie alle DJs an diesem Abend präsentierten beide Künstler gut tanzbare, nicht allzu harte Beats, passend zum tollen Sommerwetter. Eine Besonderheit stellte das DJ-Set mit Spöki dar: Die Künstlerin legt ausschließlich LPs auf und lieferte ein tolles Set mit House- und Disco-Musik ab, das an diesem Abend gut bei den Fans ankam. Das letzte Set bestritten schließlich die beiden DJs Interplay und Henning Selve gemeinsam. DJ Noah, der ebenfalls angekündigt war, konnte dagegen nicht mit dabei sein.