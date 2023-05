Blondine legt ungewöhnliches Rezept vor: Apotheker fragt beim Arzt nach

Von: Jan Schmitz

Das Rezept, das die junge Frau vorlegte, kam dem Apotheker in Lüdenscheid „spanisch“ vor. Er rief den Arzt an.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, ermittelt die Behörde nach einem Vorfall in einer Lüdenscheider Apotheke gegen eine unbekannte circa 30 Jahre alte Frau mit blonden und lockigen Haaren. Die Frau betrat laut Polizeibericht am Montagnachmittag gegen 16 Uhr eine Apotheke in der Lüdenscheider Innenstadt.

Dort legte sie eine Rezept vor, das dem Apotheker verdächtig vorkam. Um welches Medikament es sich handelte, notierte die Polizei nicht. Wohl aber, dass der Apotheker das Rezept als falsch erkannte. Um ganz sicher zu gehen, dass er mit seiner Vermutung richtig lag, rief er die angeblich ausstellende Arztpraxis an.

Diese teilte ihm mit, dass ein solches Rezept nie ausgestellt worden sei. Die unbekannte Blondine verließ daraufhin die Apotheke in unbekannte Richtung. Der Apotheker informierte die Polizei. Die Behörde ermittelt jetzt wegen einer Urkundenfälschung. Wer die auffällige junge Frau beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. Sie ist unter 02351/90990 erreichbar.

Erst vor einigen Tagen hatte ein Schüler versucht, in einer Apotheke in Lüdenscheid mit einem gefälschten Rezept rezeptpflichtige Medikamente zu erstehen. Als er sie nicht bekam, drehte er durch.