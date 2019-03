Polizei blitzt in Lüdenscheids "schnellster Anliegerstraße" - so ging es diesmal aus

Lüdenscheid - Die Polizei bleibt dran. Nach zwei außergewöhnlichen Kontrollergebnissen in einer Anliegerstraße in Lüdenscheid, legten sich die Beamten wieder auf die Lauer. Das Ergebnis diesmal...

Zweimal in Folge wurden in der Germanenstraße außergewöhnlich viele Autofahrer bei Tempoverstößen erwischt.So waren am 12. Februar 102 von 385 kontrollierten Fahrzeugen zu schnell – der Tagesschnellste war mit 60 km/h doppelt so schnell wie an dieser Stelle erlaubt.

Zwei Wochen später gingen der Polizei an derselben Stelle 59 Raser (von 370 Kontrollierten) ins Netz. Der Schnellste hier war mit Tempo 56 unterwegs.

Am Mittwoch postierte die Kreispolizeibehörde ihre Radarmessanlage nun erneut in der Anliegerstraße. Und siehe da: Gerade einmal acht von 123 Fahrzeugen waren zu schnell unterwegs – der Schnellste mit 45 km/h.

Der Grund für den Rückgang ist laut Polizei nicht bekannt. Gut möglich aber, dass die Autofahrer gewarnt waren. Nach nur einer Stunde brach die Polizei daraufhin die Radarmessung ab.