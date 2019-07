Blitzer im MK: Hersteller bessert nach, damit Raser nicht entwischen

An der B229 im Bereich Talstraße ist das betroffene Gerät im Einsatz.

Lüdenscheid – Hersteller Jenoptik wird die zwei Blitzer, die im Märkischen Kreis im Einsatz sind, nachrüsten und damit die Lücke schließen, die ein Gericht im Saarland aufgezeigt hat. Raser sollten sich also nicht zu früh freuen.

Eins der betroffenen Geräte steht in Lüdenscheid an der Talstraße, ein zweites in Menden: Nach dem Urteil des saarländischen Verfassungsgerichtshofes über die Verwertbarkeit von Blitzer-Fotos aus dem Traffistar S350 hat der Märkische Kreis zwischenzeitlich Post vom Hersteller Jenoptik bekommen.

Darin gibt das Unternehmen seinen Kunden eine rechtliche Einschätzung zu den Urteilsfolgen. Die Botschaft: alles halb so schlimm. Wie Kreis-Sprecherin Ursula Erkens auf LN-Anfrage mitteilte, habe Jenoptik darauf hingewiesen, dass das saarländische Urteil keine Auswirkungen auf die hier eingesetzten Geräte habe.

„Es handelt sich um ein zugelassenes Mess-Verfahren. Es ist mehr als offen, ob ein Widerspruch gegen ein Bußgeldbescheid mit Hinweis auf den Traffistar S350 erfolgreich ist“, betont Kreis-Sprecherin Erkens. Gleichwohl habe Jenoptik zugesagt, das Lasermesssystem nachzurüsten, um eine „intensivere Datenspeicherung“ zu ermöglichen.

Der Verfassungsgerichtshof in Saarbrücken war laut Urteil zu der Überzeugung gekommen, dass das Blitz-Gerät nicht alle Messdaten speichere. So könne der Kläger mögliche Messfehler nicht aufzeigen.

Die Nachrüstung besteht laut Unternehmensmitteilung in einer Änderung der verwendeten Software, die die „Kritikpunkte aus dem Urteil zu sogenannten Rohmessdaten adressiert“. Das Software-Update soll bereits im Juli vorliegen und zeitnah aufgespielt werden. Jenoptik betonte noch einmal, dass die Messgeräte nicht abgeschaltet werden müssen. Die zwei Traffistars sind auch nach dem Urteil durchgehend im Einsatz gewesen.