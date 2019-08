Blitzer im Berufsverkehr: Tempo von fast 1.000 Autofahrern kontrolliert

Lüdenscheid - Mitten im morgendlichen Berufsverkehr stellte die Polizei in Lüdenscheid am Mittwoch das Blitzgerät auf. Fast 1.000 Fahrzeug wurden kontrolliert.

Wie die Polizei mitteilt, postierten sich die Beamten am Mittwoch zwischen 5.32 und 7.44 Uhr an der Heedfelder Straße in Fahrtrichtung Heedfeld. Die Messstelle befindet sich innerhalb geschlossener Ortschaften. Erlaubt ist Tempo 50.

In dieser Zeit wurde die Geschwindigkeit von 953 Fahrzeugen gemessen. Rund jeder 15. Fahrer war zu schnell. 59-mal wurde ein Verwarngeld fällig, dreimal sogar eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Tagesschnellster war ein Fahrer, der mit 82 km/h statt der erlaubten 50 km/h erwischt wurde.