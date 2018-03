Als Blinder sicher durchs Rathaus

Lüdenscheid - Ein taktiles Leitsystem fürs Rathaus steht seit Jahren als ungelöstes Problem auf der Tagesordnung der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen. Lange scheiterte es an den Kosten; letztlich war auch die Unsicherheit groß, was es alles zu beachten galt.

Seit der Donnerstag-Sitzung scheint nun eine Lösung in Sicht, die mit dem vorhandenen Budget verwirklicht werden könnte: André Burkhardt, Düsseldorfer Architekt und Sachverständiger für barrierefreie Stadt- und Gebäudeplanung, hat sich das Rathaus angesehen und Vorschläge gemacht, wie eine kontrastreiche Wegeführung für Blinde und Sehbehinderte aussehen kann. „Der Vorteil der Gebäudestruktur ist, dass es ein Rechts-Links-System gibt“, sagte er. Das erleichtere Wegbeschreibungen.

André Burkhardts bevorzugtes Modell setzt auf eine Kombination aus zentralen Orientierungspunkten, taktilen und persönlichen Hilfen. Das Zählen von Türen, das ständige Ertasten von Hinweisschildern oder auch ertastbare Grundrisse auf jeder Etage – all das bedeute einfach eine elende Sucherei. Burkhardt arbeitet lieber mit gut auffindbaren Wartezonen auf den jeweiligen Etagen. Von dort müsse ein Blinder oder stark Sehbehinderter allerdings, nach Anmeldung, von seinem gewünschten Gesprächspartner abgeholt werden. Voraussetzung: ein schlüssiges System sowie präzise Informationen und Hilfen durch Rathausmitarbeiter. Das gelte zum Beispiel auch fürs Bürgeramt. Um als Blinder den richtigen Platz zu finden, sei Begleitung nötig.

Man müsse einfach abwägen, erläuterte der Sachverständige seine Vorschläge: „Wie viel System will ich? Will ich alles zukleistern?“ Oder könne man als Blinder oder Sehbehinderter auch Hilfe akzeptieren, somit nicht ganz so selbstständig sein, wie man gerne möchte. Wichtig sei auf jeden Fall „Input“ der Betroffenen.

„Jedem kann man’s nicht recht machen, das ist klar“, sagte Joseph Küppers, Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins. Aber: „Ich finde das gut.“

Sara Kunkel (ZGW) wollte Anregungen aus der Sitzung sowie weitere Rückmeldungen einarbeiten; dann könne die Vergabe beginnen. Die Lösung scheint nah.