Landestypischer Kitsch

Lüdenscheid - Sommerzeit ist Reisezeit – und gerade in Touristenregionen stößt man an jeder Ecke auf landestypischen Kitsch. „Kitsch und Ramsch – Sammelleidenschaft“ ist das Thema unseres Wettbewerbs „Blende 2017“. Ein Thema, das jede Menge Raum für Interpretationen lässt.

Sind es nun ideelle wertvolle Kleinode oder „kann das weg?“ Jeder kann selbst entscheiden, was er für Ramsch hält und was nicht. Für den Fotowettbewerb gilt: Hübsch arrangieren, ein Foto anfertigen und uns zur Verfügung stellen. Einsendeschluss ist der 29. September.

Kuriose Sammlungen können dabei genauso im Fokus stehen wie das Unverständnis darüber. Setzkästen und Dachböden, der Garten mit seinen kultigen Ton-Gesellen oder die Puppenstube – mit Fotos, hinter denen sich originelle Ideen verbergen, haben Hobbyfotografen gute Chancen, in der regionalen Ausscheidung unserer Zeitung auf dem Treppchen zu landen.

Wir schreiben 200, 100 und 50 Euro Preisgeld sowie Urkunden und Medaillen auf, unser Wettbewerbspartner Prophoto noch einmal bundesweit Preise im Wert von mehr als 40 000 Euro. „Die bisherige Resonanz auf Blende 2017 lässt bis zum Einsendeschluss im Herbst wieder Großes erwarten“, heißt es seitens unseres Partners. Es müssen übrigens nicht immer eine teure Kamera und Bildbearbeitungsprogramme sein.

Die Idee, die hinter dem Bild steckt, zählt mehr als die computertechnische Bearbeitung. Teilnahmeberechtigt an dem Fotowettbewerb „Blende“ sind alle Fotoamateure. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Papierbilder in Farbe oder schwarz-weiß einsenden. Mit der Teilnahme an „Blende“ erklären sich die Teilnehmer mit der honorarfreien Veröffentlichung ihrer im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Fotos sowie der Nennung ihres vollen Namens einverstanden.

Die kompletten Teilnahmebedingungen findet man unter www.prophoto-online.d/blende-fotowettbewerb/teilnahmebedingungen.