Bleibende Erinnerungen: Circus Mirage verzaubert Halver

Die große Finalshow mit der Schneemaschine und Fototermin war der große Höhepunkt im Circus Mirage. © Laura Hahn

„Herzlich Willkommen im Circus Mirage, die Show beginnt“ – hieß es am Wochenende in Halver. Von Freitag bis Sonntag brachten die Artisten des Circus Mirage aus Ostfriesland viele Kinderaugen zum Leuchten und Erwachsene zum Staunen.



Bevor es losgehen konnte, deckten sich die gespannten Zuschauer noch mit Popcorn und Zuckerwatte ein. „Das war eine super Überraschung“, rief ein sechsjähriges Mädchen ganz aufgeregt. Gemeinsam mit ihrer Familie besuchte sie die Show am Samstagnachmittag. Die drei kleinen Mädels waren sich schnell einig, worauf sie sich am meisten freuten: „Der Clown und Olaf. Die sind am lustigsten.“



Akrobatische Leistungen

Die Spannung im Publikum stieg: Licht aus, Musik an und Manege frei für die erste Artistin. Die junge Spanierin Nikita zeigte beeindruckende akrobatische Leistungen an einem Reifen, der an einem Seil vom Zelthimmel herabhing. Auch bei ihren weiteren Auftritten schwebte sie – mit Bändern, Netzen und Seilen – durch die Lüfte und faszinierte so die Besucher. Sie trat zudem im Duo mit der Akrobatin Celina auf, die einen freihändigen Spagat in mehreren Metern Höhe wagte.



Auch Tierliebhaber kamen auf ihre Kosten. Zum bayrischen Hit „I sing a Liad für di“ von Andreas Gabalier, führte der Zirkushund Sam einige Kunststücke vor. Für ungläubiges Staunen sorgte der Auftritt des erst 17-jährigen Diego. Der junge Mann balancierte nacheinander verschiedenste Gegenstände auf seinem Kinn. Er startete mit einer Flasche, es folgte ein Stuhl und dann wurden die ausbalancierten Gegenstände immer größer: eine Schubkarre, ein Vorschlaghammer, die Bank einer Bierzeltgarnitur und zum Schluss eine zwölf Meter hohe Leiter.



Schnee zum Abschluss

In einer zehn-minütigen Pause hatten die Kinder die Möglichkeit einige Tiere –Pferd, Esel, Lama und Ziegen – hinter dem Zirkuszelt anzuschauen. Anschließend ging es mit viel Applaus weiter. Balancieren auf einem acht Millimeter dicken Drahtseil, Handstand auf einem Turm aus Stühlen und das Jonglieren mit Diabolos und Hulahoop-Reifen standen auf dem Programm.

Unvergessen bleibt vielen sicher der Auftritt der Clowns, die das Publikum sinnbildlich auf den Arm nahmen. Beim großen Finale „schneite“ es in Halver dann schon im Oktober. Im künstlichem Schnee begrüßten Anna und Olaf aus dem Film „Die Eiskönigin“, die Gäste. Im Finale durften alle Kinder in die Manege und mit Anna und Olaf zum „Fliegerlied“ von Donikkl tanzen. „Das war wirklich eine schöne Show“, meinte eine Zuschauerin.“ Der Dank ging zurück: „Halver war ein ganz tolles Publikum, vor allem die Kinder waren so begeistert“, freute sich auch Zirkussprecherin Angelina Lauenburger.

Von Laura Hahn