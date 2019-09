Blei! Giftige "Schutzschicht" an Brücke im MK entdeckt

Lüdenscheid – Die Sorge galt Asbest, aber nun ist es Blei: Im Ergebnis und im Aufwand bedeute das für die bereits seit Anfang Mai laufende Brückensanierung über die Bahnstrecke „Zum Weißen Pferd“ ein- und dasselbe: Verzögerungen und Mehrkosten.

Nach wochenlanger Unklarheit habe erst ein letztes Proben-Analyseergebnis vor wenigen Tagen endgültig Aufschluss gegeben, teilte Stadtpressesprecherin Marit Schulte mit. Ende Juni hatte ein erster Asbestverdacht für Unruhe gesorgt.

Doch Klarheit zu bekommen, dauerte seine Zeit. „Unser Sorgenkind“, sagte denn gestern auch Andreas Fritz mit Blick auf die Brücke. Der stellvertretende Leiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebes (STL) hofft gleichwohl, „dass wir, Stand heute, oben weiterbauen können“. Dazu sei allerdings noch die Freigabe des Ingenieurbüros erforderlich.

Für Fahrräder: Brücke muss verbreitert werden

Kern der Arbeiten auf der Brücke ist die Verankerung eines neuen Geländers. Dieses neue Geländer braucht eine breitere Basis, um sicher verankert zu werden. Diese Basis werde zum Gehweg hin verbreitert, an den Außenmaßen der Brücke ändere sich nichts, hieß es. Zwar war auch das alte Geländer zwischenzeitlich bereits auf eine Fahrradfahrerhöhe von 1,30 Meter aufgestockt worden, doch nun ist diese Höhe mit dem neuen Geländer aus einem Guss. Das verlangte aber nach einer neuen Statik und Verankerung.

Ob die Arbeiten am oberen Teil der Brücke trotz der Diagnose für den unteren Brückenbereich fortgeführt werden können, müsse nun noch geklärt werden. Jedenfalls ist der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin September nun erst einmal um vermutlich vier Wochen nach hinten gerückt.

Bleihaltige Schutzschicht muss entfernt werden

Die bleihaltige Schutzschicht unterhalb der Brücke müsse letztlich abgestrahlt und möglicherweise gleichzeitig abgesaugt werden, um die Belastung so gering wie möglich zu halten. Wie bei Asbest gilt: So lange es gebunden sei, sei es unproblematisch, aber sobald es gelöst und eingeatmet werde, sei es schädlich. „Und wenn die Schadstoffbelastung einmal festgestellt ist, muss man auch sanieren“, so Fritz.

Wie stark die Verzögerung beim unteren Teil der Brücke sein wird, darüber wagt der STL-Vize noch keine Prognose, auch nicht über die Kostenschätzung. Grundsätzlich seien die Maßnahmen oben und unten unabhängig voneinander zu sehen. All das sei mehr als ärgerlich, äußerte Fritz Verständnis auch für die Anlieger, die die Brücke zwischen Mathildenstraße und Dammstraße derzeit nur auf einem schmalen Fußweg überqueren können. Aber wenigstens bei den Kosten herrscht Klarheit: Die landen beim STL.