Blechbläser und Percussion-Schüler bieten Choräle, Pop und Swing

Lüdenscheid - „Brass Summer Opening“ – unter diesem Motto laden die Blechbläser des CVJM Lüdenscheid-West und das Percussion-Ensemble der Musikschule der Stadt Lüdenscheid gemeinsam zu einem Konzert in die Kreuzkirche an der Worthstraße ein.

Am Sonntag, 24. Juni, ab 17 Uhr, wollen sie eine bunte musikalische Palette bieten: Von Chorälen und traditioneller Musik bis hin zu Pop und Swing, unterbrochen von Schlagwerk-Kompositionen ganz unterschiedlicher Art wird für jeden Geschmack etwas dabei sein, versprechen die Musiker. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Der Erlös ist zu gleichen Teilen für die Nachwuchsarbeit der Bläser und den Förderverein der Musikschule bestimmt. Auf dem Programm der Bläser unter der Leitung von Martin Türk stehen so unterschiedliche Werke wie „Ein feste Burg“ von Christian Sprenger, „Queenspark melody“ von Jakob deHaan oder PC Blues von Martin Reuthner. Dazwischen wird das Percussion Ensemble unter der Leitung von Guido Pieper mehrere Stücke aus seinem Repertoire präsentieren.

Die Blechbläser (früher „Posaunenchor“) des CVJM gibt es seit 120 Jahren. Rund 25 Musiker mehrerer Generationen treffen derzeit dort aufeinander – Jugendliche und über 80-Jährige haben gleichermaßen Spaß an den unterschiedlichen Musikstilen.

Die Blechbläser gehören dem CVJM Westbund an, der die Arbeit vor Ort unterstützt und regelmäßig Fortbildungen und Veranstaltungen anbietet.

Am Sonntag, 17. Juni, findet das Bundesposaunenfest des Westbundes in der Gruga-Halle in Essen statt, zu dem alle drei Jahre ca. 3000 Bläserinnen und Bläser zusammenkommen. Bei den Blechbläsern des CVJM ist Nachwuchs jederzeit willkommen, sowohl Anfänger, als auch Musiker mit Vorkenntnissen.

Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene können das Spielen eines Blechblasinstruments erlernen, um die Gruppe zu verstärken. Ein Instrument kann gestellt werden. Informationen erteilt Martin Türk, Tel. 0 23 57 /90 65 90, E-Mail martin.tuerk@web.de.