Sommerkonzert im Bürgerforum

Lüdenscheid - Mit dem Titel „Im Zeichen der Krone“ lädt das gut 50 Mitspieler umfassende Blas-Ohrchester der Musikschule der Stadt zu seinem Sommerkonzert ein: Am 8. Juni spielen die jungen Musiker ab 17 Uhr im Bürgerforum des Rathauses. Seit mehr als zehn Jahren trifft sich eines der größten Ensembles der Musikschule der Stadt Lüdenscheid wöchentlich zu seinen Proben.

Ebenfalls regelmäßig findet am Fronleichnamswochenende seit vielen Jahren eine Probenfreizeit in Bad Fredeburg statt. Dort wird auch in diesem Jahr das Konzert im Bürgerforum in Feinarbeit vorbereitet. Im Zeichen der Krone haben die Komponisten ihre Werke erschaffen, die erklingen werden, denn sie kommen alle aus England. Der erste Teil des Programms wird mit „Pomp und Circumstances“ von Edward Elgar in einer Bearbeitung von Albert Loritz eröffnet.

Im Anschluss an die 2. Suite in F von Gustav Holst, einem Originalwerk für sinfonisches Blasorchester, wird „The Forest Of Arden“ gespielt. Das Werk entstand 1987 im Auftrag der Solihull Youth Wind Band. Komponiert hat es George Lloyd. Es besteht aus einer Fülle von verschiedenen Ideen und Motiven, die auf das programmatische Leitmotiv von Wagner hinweisen. Alle Teile des Orchesters werden durch diese Komposition herausgefordert. Nach dem eher „klassischen“ Teil kommen die Liebhaber der Film- und Unterhaltungsmusik auf ihre Kosten.

Musik aus verschiedenen James Bond Filmen (arrangiert von Johan de Meij) und einem Medley von Robbie Williams Melodien (arrangiert von Don Campbel) folgen, ebenso „Music“ von John Miles (arrangiert von Philip Sparke). Das Stück wurde vom Blasorchester im Dezember in der Erlöserkirche gespielt. Der begeisterte Applaus führt dazu, dass diese legendäre Nummer das Programm abschließen soll. Alle Freunde des Blas-Ohrchesters und Musikliebhaber sind zu diesem Sommerkonzert eingeladen. Der Eintritt ins Bürgerforum ist frei.