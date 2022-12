Blackout-Szenario: Heimische Funker proben Ernstfall

Von: Leon Malte Cilsik

Funkamateure können weltweite Funksprüche versenden oder auch einfach nur den Kontakt in die nächste Stadt halten. © Deutscher Amateur-Radio-Club

Das Szenario eines Blackouts beschäftigt neben Politik und Verwaltungen von Stadt und Kreis auch die heimischen Funkamateure. Denn ihr Hobby könnte in einer solchen Situation eine wichtige Bedeutung bekommen.

Lüdenscheid – Was passiert bei einem Stromausfall? Neben der Politik und Verwaltungen von Stadt und Kreis beschäftigt diese Frage auch die sogenannten Funkamateure. Denn ihr Hobby und die damit verbundene Fähigkeit, weltweite Funksprüche zu versenden oder einfach den Kontakt in die nächste Stadt zu halten, könnte in einer solchen Situation eine wichtige Bedeutung bekommen.

Aus diesem Grund gab es am 7. Dezember eine Notfunk-Übung, an der Funkamateure aus den Bereichen Olpe, Attendorn, Siegen, Lennestadt, Gummersbach und auch Lüdenscheid teilnahmen. Darüber informierte der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) kürzlich in einer Pressemitteilung.



Ablauf der Übung

Normalerweise nutzen Funkamateure für ihre Kontakte in der näheren Umgebung meist Relais, die auf dem Zwei-Meter- oder 70-Zentimeter-Band arbeiten und Funkkontakte mit kleinen Handfunkgeräten über große Entfernung ermöglichen. Amateurfunkrelais in der Umgebung sind laut dem DARC auf dem Kindelsberg, der Nordhelle und dem Unnenberg installiert.

„Da diese Relais aber nicht oder nur für kurze Zeit notstromversorgt sind, konnten sie für den Test nicht genutzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. So hatten die etwa 40 an der Übung beteiligten Funkamateure die Netzstromversorgung deaktiviert und arbeiteten nur mit Batteriestrom. Die Sendeleistung wurde laut DARC im Zwei-Meter-Band möglichst gering gehalten und lag meist bei fünf Watt.

„Bei der Übung konnten gesicherte Sprechfunkverbindungen im Nahbereich aufgebaut werden. Die Verbindungen reichten von Lennestadt bis Gummersbach und Meinerzhagen bis Siegen. Hierdurch wurde erprobt, dass auf diesem Weg immer noch Informationen ausgetauscht werden können“, lautet das Fazit der Funkamateure.