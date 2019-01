Sabbra Cadabra bei Dahlmann

Lüdenscheid – Vermutlich können die Fans der Heavy-Metal-Formation Black Sabbath ihre Idole nach deren Abschiedskonzert im Jahr 2017 in Birmingham wohl nicht mehr live erleben, obwohl es in der langen Bandkarriere schon einige Abschiede und Wiedervereinigungen gab.

Wer jedoch die zahlreichen Klassiker der Metal-Formation, auf authentische Weise interpretiert, hören möchte, kann sich auch an die Tribute-Band Sabbra Cadabra halten, die am Samstag nach ihrem Dahlmann-Debüt im Januar 2018 nun bereits zum zweiten Mal im Saal zu sehen und zu hören war.

Am Mikrofon stand Sänger Joe Mizzi, der seine Wandlungsfähigkeit längst in verschiedenen Bands unter Beweis gestellt hat. Unterstützt wurde er von Lea Fujiwara am Bass, dem Gitarristen Sebastian Lies sowie Drummer Juan Roos.

Darüber, ob es tatsächlich Not tut, dass der Frontmann sich auch als Schauspieler betätigen und mit Langhaar-Perücke, schwarzer Kutte und Kreuz um den Hals in die Rolle von Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osborne schlüpfen muss, kann man sich trefflich streiten. Über das hohe Niveau, auf dem die Musiker die oft episch langen, musikalisch komplexen und textlich umfangreichen Werke der Metal-Kultband umsetzen, dagegen nicht.

Der wuchtige, schwere Black-Sabbath-Sound kam schon beim zweiten Stück des Abends, dem Klassiker „Fairies Wear Boots“, eindrucksvoll zum Tragen, und Mizzi schaffte es tatsächlich, stimmlich sehr nah an den „Fürst der Finsternis“ heranzukommen. „I Wanna See Your Fuckin’ Hands“ forderte er, ganz in Ozzy-Manier, beim nachfolgenden „Loner“ die Fans im gut gefüllten Dahlmann-Saal zum Mitmachen auf. „Snowblind“ stand nachfolgend im Kontrast zur Ballade „Changes“, die beweist, dass Black Sabbath auch die leiseren Metal-Töne durchaus beherrschten.

Auch das ehrfurchtgebietende „God Is Dead?“, ein fast zehnminütiges Stück, in dem der verzweifelte Protagonist mit der Frage hadert, ob es einen Gott gibt, fehlte nicht. Mit der abwechslungsreichen Setliste, die kaum einen Klassiker aus den Schaffensphasen der Band mit Ozzy Osbourne ausließ, konnten die Fans rundum zufrieden sein.