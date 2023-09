Der Hut ist sein Markenzeichen

Von: Jutta Rudewig

Der Hagener Musiker Björn Nonnweiler unterhielt die Gäste am Graf-Engelbert-Platz. © Cornelius Popovici

Der Hut ist sein Markenzeichen, die Gitarre ist immer dabei: Der Hagener Musiker Björn Nonnweiler trat Donnerstagabend im Rahmen der Reihe „Straßenmusik“ auf.

Lüdenscheid – Eigentlich hätte der Singer-/Songwriter bereits zum Auftakt der Reihe auftreten sollen. Aber widrige Wetterverhältnisse, Regen und Herbstkühle ließen den Auftritt platzen. Am Donnerstagabend hätten die Bedingungen nicht besser sein können. Die Außengastronomie am Graf-Engelbert-Platz war bestens gefüllt. Viele Passanten blieben stehen oder nahmen Platz, um den spätsommerlichen Abend bei kühlen Getränken zu genießen.

Björn Nonnweiler ist Sänger und Geschichtenerzähler. Er singt für den Frieden, gegen Unrecht und gegen Gewalt und engagiert sich in der Friedensbewegung. In Lüdenscheid hat der Hagener Musiker schon so manches Mal seine musikalische Visitenkarte abgegeben.



Schlussakkord mit Tlako

Der Schlussakkord der Straßenmusik-Reihe gehört Tlako Mokgadi. Der Altenaer will am kommenden Donnerstag am frühen Abend die Gäste am Graf-Engelbert-Platz unterhalten. Ob er mit Blick auf den bevorstehenden Wetterumschwung noch das gleiche Glück wie Nonnweiler hat, bleibt abzuwarten. Auch für Tlako ist‘s ein Nachholkonzert. Der ursprüngliche Termin musste abgesagt werden.