Awo bittet zum Ferienspaß

Lüdenscheid - Ein weithin bekanntes Freizeitprogramm geht in die nächste Runde: In den ersten beiden Wochen der Sommerferien (17. bis 28. Juli) steht in diesem Jahr wieder der Ferienspaß der Arbeiterwohlfahrt an. Das Motto diesmal: „Kinder dieser Welt“.

Eine erste Info-Veranstaltung zu dem Projekt ging am Samstag im Jugendtreff „Knast“ am Buckesfeld über die Bühne. Mit von der Partie an diesem Vormittag: Manuela Lex und Sabine Bomm von der Awo sowie jene Jugendlichen, die bei dem Ferienspaß als Betreuer agieren wollen. Für sie sind in den nächsten Monaten noch drei gesonderte Schulungsseminare terminiert.

Der Awo-Ferienspaß richtet sich erneut an Kinder im Alter von sechs und bis unter vierzehn Jahren. Eingeschulte Fünfjährige können aber ebenfalls mitmachen. Teilnahmekosten pro Kind inklusive Verpflegung: 80 Euro. Ab der – seltenen – Teilnahme von drei Geschwisterkindern gibt es für die Eltern eine Ermäßigung.

Die drei Standorte der Aktion wieder: die Hauptschule Stadtpark, die Theodor-Heuss-Realschule am Wefelshohl und die Awo-Familienbildungsstätte am Christine-Schnur-Weg. Thematisch soll sich dabei alles um Kinderspiele aus anderen Kulturkreisen drehen. So aus Afrika und Asien.

Anmelden kam man sich ab dem 3. April. Dafür ist persönliches Erscheinen in der Awo-Bildungsstätte am Christine-Schnur-Weg nötig. Torschlusspanik ist dabei unangebracht, weiß Manuela Lex. Denn die Anmeldezeit ist nach hinten nicht befristet.

„Da kann man ganz entspannt sein“, so die Worte von Lex. Eine Anmeldung selbst einige Wochen später sei durchaus noch möglich. Die Situation habe sich im Vergleich zu früher deutlich entzerrt. Kapazitäten stehen genug zur Verfügung. Angepeilt sind zunächst 160 Plätze. „Die Zahl lässt sich bei Bedarf aber noch aufstocken“, verrät Manuela Lex. Nähere Auskünfte zum Ferienspaß 2017 gibt unter der Lüdenscheider Rufnummer 3139 direkt bei der Awo-Familienbildungsstätte.

Der Awo-Ferienspaß – in der Vergangenheit beworben als Stadtranderholung – hat bereits viele Jahrzehnte Tradition in Lüdenscheid. Auch Bürgermeister Dieter Dzewas war einst schon Awo-Ferienkind.